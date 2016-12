Echtparen die zestig jaar zijn getrouwd, zijn niet bijzonder genoeg meer voor een persoonlijke felicitatie van de burgemeester. Dat schreef het AD donderdag.

Veel gemeenten schaffen het bezoek af, omdat het aantal diamanten huwelijken explosief stijgt en het bezoek burgervaders te veel tijd kost. In Ede komt de burgemeester pas bij 65 jaar huwelijk, net als in Hengelo en Nijmegen. In Enschede en Breda is 70 jaar huwelijk een bezoek waard.