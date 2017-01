Burgemeester sluit ‘crimineel’ garagebedrijf

Autogaragebedrijf John Freriks aan de Mississippidreef in Utrecht wordt per begin volgende maand gesloten omdat vanuit de garage criminele activiteiten worden ondersteund. Dat heeft de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen vrijdag bekendgemaakt.

Ook blijkt uit informatie van de politie dat een observatiebus met afluister- en volgapparatuur, die gebruikt is door zware criminelen die in direct verband worden gebracht met de recente landelijke golf van liquidaties, direct te koppelen is aan het garagebedrijf. De politie heeft in september vorig jaar een doorzoeking gedaan in het autobedrijf. Hierbij zijn onder meer twee auto’s in beslag genomen waarin verborgen ruimtes waren gecreëerd of waar nog aan gewerkt werd.

Van Zanen meldt dat „het faciliterend werken aan zware criminaliteit, dergelijke criminaliteit mogelijk maakt en ondermijnend is voor de samenleving”. Volgens de burgemeester heeft de garagehouder dit werk doelbewust gedaan.