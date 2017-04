Burgemeester hekelt „beeldenstorm” Apeldoorn

Burgemeester John Berends van Apeldoorn uit kritiek op de Gelderse PVV die stelt dat christelijke symbolen worden verwijderd uit een kapel in het nieuwe asielzoekerscentrum. Berends greep maandag de herdenking van de bevrijding van Apeldoorn aan om dat duidelijk te maken.

De Sint Joseph kapel in Apeldoorn wordt op advies van een architect ontdaan van christelijke symbolen. Het bedehuis op het terrein van GGNet is overgenomen door het COA. Die wil vanaf begin volgend jaar 400 asielzoekers huisvesten op het terrein. De kapel wordt ‘een werk- en ontmoetingsplek’ en moet ‘neutraal’ zijn. De Gelderse PVV stelde dat de ontmanteling van de kapel een knieval is voor de islam. ‘Blijkbaar moeten wij ons schamen voor onze eigen cultuur in ons eigen land’, schreef fractievoorzitter Marjolein Faber onlangs op de website van The Post Online.

Burgemeester Berends hekelde maandag ‘de beeldenstorm’ die zijn gemeente overkwam. Hij deed dat tijdens de herdenking van de bevrijding van Apeldoorn. De stad werd op 17 april 1945 door de Canadezen bevrijd. ‘Er is gevochten voor onze vrijheid. Tolerantie is een groot goed. We moeten ieder in zijn waarde laten. Moslims en christenen kunnen in vrede naast elkaar leven.’

Als positief voorbeeld hoe het in zijn stad ook kan noemde Berends de ingebruikname maandag van de Victorkerk door de hersteld hervormde gemeente in Apeldoorn. In de voormalige rooms-katholieke kerk –een gemeentelijk monument uit 1955– hoefde geen beeldenstorm plaats te vinden. De katholieke beelden stonden op sokkels en zijn weggehaald voordat de hersteld hervormde gemeente het pand kocht en verbouwde.

Berends, CDA’er en katholiek, zegt desgevraagd: ‘Het is een goed voorbeeld hoe een kerkgebouw opnieuw gebruikt kan worden. Maar dat kan bijvoorbeeld ook als bibliotheek of met appartementen er in. Dat heeft niets van een knieval.’