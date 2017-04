Burgemeester Gilze-Rijen sluit loods bedreiger

Burgemeester Jan Boelhouwer van Gilze-Rijen treft maatregelen tegen Jan B., de beruchte crimineel met wie hij geregeld overhoop ligt. Een loods van de man in Hulten gaat voor twee jaar op slot, maakte de gemeente dinsdag bekend.

B. is veroordeeld voor wapenhandel en staat bekend als de leverancier van de wapens die zijn gebruikt voor de onderwereldoorlog in Amsterdam. De 66-jarige man moet nog voor de rechter komen omdat hij in 2015 dreigde met een aanslag op de burgemeester.

Zijn erf in Hulten is de afgelopen jaren decor geweest van diverse schimmige praktijken. Eind 2011 werd er een hennepkwekerij gevonden en begin 2013 bleek er wederom een wietplantage ingericht. De schuur ging toen al eens voor een jaar op slot. In de zomer van 2015 werd de loods doorzocht in verband met de moord op een 51-jarige man uit Valkenswaard.

Oktober vorig jaar vond de politie er een zak met 642 pillen met ketamine en amfetamine. De burgemeester wilde de loods voor onbepaalde tijd sluiten maar dat vond de rechter te ver gaan en daarom kiest hij nu voor een periode van twee jaar.