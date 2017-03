Burgemeester doet aangifte om nepaccounts

Burgemeester Aat de Jonge van Dronten (Flevoland) is naar de politie gestapt vanwege nepaccounts op sociale media. Op onder meer Twitter en Instagram verschenen volgens de gemeente berichten die van de burgemeester afkomstig leken te zijn, maar dat niet waren.

Het gaat volgens De Jonge vaak om beledigende, kwetsende en misleidende berichten. Zo zou de indruk worden gewekt dat hij moskeeën wil afbreken, stemadvies geeft of tegen vluchtelingen is. Dat kan volgens de gemeente het vertrouwen in de burgemeester schaden.

„Het doel van de aangifte is te achterhalen wie verantwoordelijk is voor de gewraakte berichtgeving en onderzoeken of daartegen strafrechtelijk kan worden opgetreden”, meldde de gemeente dinsdag.