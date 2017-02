„Burgemeester Den Bosch verdient meeste bij”

Burgemeester van Ton Rombouts van Den Bosch heeft de hoogte bijverdiensten van alle Nederlandse burgemeesters. Met zijn nevenfuncties verdient de CDA’er afgerond 85.000 euro per jaar. Dat is volgens een overzicht dat RTL Nieuws na eigen onderzoek heeft opgesteld goed voor de eerste plaats.

Rombouts, die in het najaar zijn ambt neerlegt na een burgemeesterschap van 21 jaar, is onder meer lid van de Eerste Kamer en van E-laadNL, het kennis- en innovatiecentrum op het gebied van laadinfrastructuur. Hij vindt dat zijn bijbanen een goede combinatie vormen met het burgemeesterschap van de Brabantse hoofdstad. „Mijn nevenfuncties zijn ook een verrijking voor de stad. Als bestuurder bij NOC*NSF kan ik bijvoorbeeld sportevenementen naar Den Bosch halen”, reageerde hij tegenover de nieuwszender.

Het onderzoek heeft betrekking op 2015. Nummer twee is Bernt Schneiders (PvdA), die in dat jaar burgemeester van zowel Haarlem als Bloemendaal was. Hij verdiende met 40.800 euro minder dan de helft bij dan Rombouts. Net onder Schneiders volgen Han Noten (Dalfsen, PvdA) en Toon van Asseldonk (D66, Overbetuwe).

Gemiddeld heeft een Nederlandse burgemeester volgens de gegevens van RTL twaalf bijbanen. Twee derde daarvan is ambtshalve, zoals het voorzitterschap van een veiligheidsregio. Een derde van de nevenfuncties is privé. De burgemeesters hebben toestemming van hun gemeenteraad.

In totaal turfde RTL 1,2 miljoen euro aan bijverdiensten. Burgemeesters verdienen daarmee een stuk meer bij dan (voltijd-)wethouders, die samen drie ton bijverdienden. Van de 390 gemeenten gaven er 316 de gevraagde informatie.