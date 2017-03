De burgemeester van Harlingen, Roel Sluiter, brengt maandag een bezoek aan de spoorwegovergang waar twee doden zijn gevallen. De auto kwam bij een onbewaakte overweg onder een trein terecht en werd een stuk meegesleurd.

In de auto zaten vermoedelijk kinderen van een school uit Harlingen die een bezoek hadden gebracht aan een boerderij. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niks bekendgemaakt.

De gemeente Harlingen heeft voor maandagmiddag een persconferentie belegd over het ongeluk.