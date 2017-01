Bunschoter Henk K. moet naar Pieter Baan Centrum

Henk K. moet worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC) voor onderzoek. De Bunschoter wordt poging tot doodslag, zware mishandeling van vijftien van zijn negentien kinderen en ontucht met een dochter ten laste gelegd. K. blijft vastzitten.

K. werd eind september aangehouden. Hij kwam de achterliggende jaren onder andere regelmatig in het nieuws vanwege thuisonderwijs van zijn kinderen.

K. heeft volgens de aanklacht onder anderen een zoon vastgebonden en bedreigd met een kettingzaag. Verder zou hij over een langere periode „excessief geweld” tegen vijftien van zijn negentien kinderen hebben gebruikt, waarbij hij ook hun keel heeft dichtgeknepen.

Verder heeft K. volgens het OM kinderen opgesloten in een aardappelhok, een zeecontainer in de tuin of op zolder, waarbij ze onvoldoende (gezond) te eten kregen. Daarbij moesten de kinderen hun behoefte doen in de afgesloten ruimte. Bij een dochter, destijds jonger dan twaalf jaar, zou K. ontuchtige handelingen hebben verricht.

Het OM vroeg vanochtend om psychiatrisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Ondanks de weigering van K. moet hij daar nu toch aan meewerken. K. moet volgens het OM vast blijven zitten, omdat de kans op herhaling aanwezig is.

K.’s advocaat wees vanochtend op „vooringenomen” en selectief politieonderzoek, terwijl de kinderen „tegenstrijdige” verklaringen zouden afleggen. De rechter wees een verzoek om vrijlating echter af. Een nieuwe zitting staat gepland voor 22 februari.