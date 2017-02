Buma zet zich af tegen flirt van links

Linkse partijen kunnen het heen en weer krijgen met hun gelonk naar het CDA. Dat zegt CDA-leider Sybrand Buma dinsdag in een interview met De Telegraaf. Hij keert zich tegen toespelingen van SP, GroenLinks en PvdA om samen in een kabinet links beleid uit te voeren. Buma zegt in het interview dat hij vindt dat de ‘belachelijke ideeën’ (van linkse partijen) juist ‘bestreden’ moeten worden.

Het CDA en de linkse partijen pleiten beiden voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt en een socialer zorgbeleid. Toch gaat Buma geen „linkse agenda” steunen. "Zet dat maar uit je hoofd”, reageert de christendemocraat in De Telegraaf. „Kijk naar de GroenLinks-agenda met 18 miljard euro aan milieubelastingen, en dan naar onze agenda, ook als het gaat om asiel- en immigratiebeleid. Dat ligt mijlenver uit elkaar.”

Buma opent ook de aanval op Jesse Klaver, voorman van GroenLinks. „De dagdromen van Jesse Klaver zijn nachtmerries voor de Nederlanders”, constateert hij. „Alles wat je in de winkel koopt, wordt duurder. Van vlees en vis, tot bloemen en de verpakkingen waarin dat allemaal zit. Je betaalt je straks ongans met zo’n grachtengordellinks programma.”