Buma wil niet voor zichzelf premier worden

CDA-leider Sybrand Buma wil wel premier worden, maar niet voor zichzelf. Hij heeft dat woensdag gezegd in het televisieprogramma Jinek.

„Het gaat erom dat ik wil dat wij met het CDA dit land kunnen veranderen. Het gaat niet om de persoon van de politicus, het gaat niet om mij, maar het gaat om een aantal dingen die ik het land wil veranderen”, aldus de fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer.

Buma sprak bij Jinek onder meer over wat volgens hem moreel leiderschap is. Hij vindt het belangrijk dat de politiek ook zelf een goed voorbeeld geeft aan de maatschappij. Hij noemde daarbij het verschil tussen de relatief bedaarde Amerikaanse president Barack Obama en diens opvolger Donald Trump, van wie kinderen zouden kunnen leren dat schelden normaal is.

De CDA-lijsttrekker zei zaterdag op het verkiezingscongres van zijn partij dat er een „morele revolutie” nodig is in Nederland om het „doorgeslagen individualisme en onfatsoen” te stoppen. Dat betekent onder meer solidariteit met ouderen, het verlagen van het eigen risico, een eerlijker economie en arbeidsmarkt en „minder schelden”.

Hij bekritiseerde premier Mark Rutte die een morele crisis in Nederland zou ontkennen. Volgens Buma is de morele crisis de afgelopen vier jaar dieper geworden. „Wie dat laat gebeuren heeft gefaald in zijn belangrijkste taak als premier.”

Buma verwacht dat het CDA bij de verkiezingen op 15 maart de grootste partij kan worden. In dat geval belandt hijzelf in het Torentje, zei hij na afloop van het congres op zaterdag al. Het CDA is in de peilingen vooralsnog niet de grootste partij en blijft achter bij de VVD van Rutte en de PVV van Geert Wilders.