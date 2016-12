Buitenbad Sportfondsenbad Nijmegen-West rond jaarwisseling open

Ondanks het feit dat het winter is, heeft het Sportfondsenbad Nijmegen-West toch het buitenbad geopend. Deze en volgende week kunnen bezoekers ook buitenzwemmen.

De technische dienst van het zwembad kwam op dat idee omdat er in de winter door gebruik van warmtekrachtkoppeling (WKK) warmte over is. Normaal gesproken wordt dat in de lucht geblazen, maar nu wordt dat gebruikt om het buitenbad te verwarmen. De temperatuur van het buitenbad is daardoor zo’n 20 graden. Doordat de buitentemperatuur zo’n 7 graden Celcius is, voelt dat redelijk aangenaam aan.

openlucht

Om bevriezing van de tegels te voorkomen, staat er ook ’s winters water in het bad. Er hoeven daarom geen extra kosten gemaakt te worden. De belangstelling voor het buitenzwemmen is boven verwachting. Om te zwemmers wat te verwarmen, zijn er enkele vuurkorven geplaatst.