Brandweer takelt gezochte vrouw uit woning

Een 46-jarige vrouw uit Goor die nog een gevangenisstraf van 301 dagen moest uitzitten, is maandag op nogal opzienbarende wijze aangehouden.

De brandweer moest er met een hoogwerker aan te pas komen om de vrouw uit haar appartement aan de Weverij in Goor te halen. Ze was ziek en moest op een brancard uit de woning worden getakeld.

In 2008 was de vrouw veroordeeld voor oplichting. Het gerechtshof in Arnhem bepaalde dat ze de slachtoffers van de oplichting 1,2 miljoen euro moest betalen. Sinds de uitspraak verbleef ze in het buitenland en wist ze aan de straf te ontkomen. De politie spoorde haar onlangs op.

De brancard met daarop de gezochte vrouw is in een speciale medische bus vervoerd naar een penitentiaire inrichting waar ze haar straf uitzit en medische verzorging krijgt.