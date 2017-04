Brandbom in gebouw Curaçaose partij

Bij het partijgebouw van de politieke partij PAR in Willemstad op Curaçao is zaterdagochtend vroeg (lokale tijd) een molotovcocktail naar binnen gegooid. Het gebouw heeft brandschade opgelopen.

Leider van de PAR, Eugene Rhuggenaath, noemde het een terroristische daad. De afgelopen dagen zijn ook billboards van de PAR beschadigd en drie trailers met reclamemateriaal gestolen.

Rhuggenaath ziet het als een georganiseerde aanval op de partij. „De PAR is voorvechter van de komende verkiezingen. We staan voor deugdelijk bestuur en onze campagne is duidelijk aanwezig. Wellicht willen anderen ons daardoor intimideren.”

Volgens Rhuggenaath zal de campagne van de PAR gewoon doorgaan en laat de partij zich niet uit het veld slaan door de aanvallen. Op 28 april zijn verkiezingen op Curaçao. De Rijksministerraad bepaalde onlangs dat die worden gehouden onder toezicht van de gouverneur van Curaçao, nadat de huidige regering de verkiezingen probeerde uit te stellen.