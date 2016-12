Bij een grote uitslaande brand in Denekamp is een woonboerderij verwoest. Een bewoner moest voor controle naar het ziekenhuis. Dat meldt de brandweer Twente.

In de directe omgeving van de brand is mogelijk asbest gevonden. Dat zal in overleg met de gemeente worden opgeruimd.

De nabluswerkzaamheden zullen nog enige uren in beslag nemen, meldt de brandweer.