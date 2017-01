Brand treft supermarkt Haarlem

Door een brand bij een filiaal van de DekaMarkt in Haarlem zijn maandagavond laat twintig woningen ontruimd. De bewoners kunnen inmiddels weer terugkeren naar hun huizen, liet de veiligheidsregio weten.

Op de eerste verdieping van de supermarkt aan de Schalkwijkerstraat brak laat op de avond brand uit. Brandweerlieden kregen het vuur aan het begin van de nacht onder controle. Niemand raakte gewond. Omliggende gebouwen liepen geen schade op.

De brand lijkt volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio te zijn ontstaan in een cv-ruimte. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. De eerste verdieping van de supermarkt liep brandschade op. In het supermarktgedeelte op de begane grond is sprake van flinke waterschade.