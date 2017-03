Een werkplaats in het buurtschap Boesingheliede, op steenworp afstand van luchthaven Schiphol, is donderdag door brand verwoest. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar naastgelegen panden. De brand veroorzaakte dikke rookwolken, maar het vliegverkeer had er geen last van.

De brandweer ontruimde omliggende huizen en bedrijven. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is volgens een woordvoerster aanzienlijk.