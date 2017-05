Brand meester in Zaandam, bewoners naar huis

De bewoners van een tiental huizen in Zaandam mogen weer terug naar huis. In de nacht van dinsdag op woensdag moesten zij enige uren in de kou op straat doorbrengen, omdat er in de buurt van hun huizen een grote brand woedde in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Oostzijde.

De brandweer heeft inmiddels het sein brand meester gegeven. Aanvankelijk werd gevreesd dat het blussen nog uren zou duren en dat er een opvang noodzakelijk zou zijn voor de evacués. Al snel na de evacuatie slaagde de brandweer er echter in het vuur te bedwingen.

De brandweer rukte in totaal met twaalf wagens uit voor de brand . „Het is een ouder gebouw en het staat dicht op woonhuizen. We wilden voorkomen dat het vuur zou overslaan”, legde de brandweer uit. De brandweer moest de hulp inroepen van korpsen uit naburige plaatsen om de brand die rond 0.45 uur werd ontdekt te bestrijden.

Volgens een ooggetuige, die werkzaam is bij een op het bedrijventerrein gevestigd bedrijf, is het vuur in een timmerwerkplaats begonnen en daarna overgeslagen naar een wijnhandel.