Brand in vroegere brandweerkazerne Rijswijk

In een voormalige brandweerkazerne in Rijswijk (Zuid-Holland) heeft op oudejaarsavond brand gewoed. Het vuur begon buiten in een vuilcontainer en sloeg over naar het pand, vertelde een woordvoerder van de brandweer. „Of het opzet was of bijvoorbeeld een verdwaalde vuurpijl weten we nog niet”, zei hij.

Het pand heeft brandschade en vooral rookschade opgelopen. De brandweer hoefde niet ver te rijden om het vuur te blussen, want de nieuwe kazerne staat op een steenworp afstand. Het oude gebouw is eigendom van de gemeente en was nog in gebruik als opslagruimte. Wat er precies wordt bewaard, wist de woordvoerder van de brandweer niet.