Brand bij veilingbedrijf Amersfoort

De brandweer is zaterdagmiddag met meerdere voertuigen uitgerukt voor een brand bij veilingbedrijf BVA Auctions aan de Kryptonweg in Amersfoort. De brand die rond 13.40 uur ontstond, kon urenlang niet geblust worden omdat het binnen te heet was.

In de loods staan auto’s, scooters, auto-onderdelen en banden. Verschillende brandweerkorpsen uit de regio zijn ingezet. „De veiligheid van onze mensen komt op de eerste plaats. We hebben beschermende kleding, maar die kan ook niet alles hebben,” aldus de brandweer over de extreme hitte in het pand.

Rond 17.30 uur sloegen de vlammen uit het pand en kon de brandweer eindelijk starten met bluswerkzaamheden van buitenaf. „De kleine loods kun je als verloren beschouwen. Die laten we afbranden. We willen voorkomen dat de brand overslaat naar de grote loods.”