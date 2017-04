Bij een huisje op bungalowpark ’t Ongerepte in Renesse is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uitgebroken. De mensen die in het huisje zaten, waren op tijd uit de woning. Ze worden opgevangen op een andere locatie op het park.

Eén persoon is door het ambulancepersoneel nagekeken, aldus de brandweer die meerdere wagens inzette. In de andere omliggende huisjes waren geen mensen aanwezig.

Rond 02.00 uur had de brandweer de brand onder controle.