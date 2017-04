Bij een bedrijf in Ittervoort (Limburg) heeft donderdagavond brand gewoed. De vlammen sloegen al snel uit het dak en de rookontwikkeling was fors, maar de brandweer wist het vuur snel te bedwingen. Binnen een uur was de brand geblust. Het getroffen bedrijf aan de Sleestraat handelt volgens de brandweer in babyartikelen.