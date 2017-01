„Brainport Brabant moet gaan bruisen”

Het kabinet moet meer doen om Brabant aantrekkelijk te maken voor hoogopgeleiden om te wonen. Nu ligt in dat verband de nadruk nog te veel op de Randstad. Dat heeft topman Peter Wennink van de Veldhovense chipmachinefabrikant ASML woensdag gezegd.

Volgens Wennink moeten ASML en andere technologiebedrijven in de regio Eindhoven zich staande zien te houden in een „oorlog om talent”. Goed personeel uit binnen- en buitenland naar Veldhoven krijgen, is volgens de topman het probleem niet. „Ze weten ons wel te vinden, maar zie ze maar eens hier te houden.”

Alleen al in 2016 nam ASML duizend nieuwe mensen aan in de regio. Wennink wil graag dat die zich thuis gaan voelen. „Wij moeten deze mensen een omgeving bieden waarin ze niet alleen kunnen werken, maar ook kinderen kunnen opvoeden en een leven kunnen leiden dat interessant genoeg is om voor te blijven.”

Ook een betere ontsluiting is volgens de topman cruciaal. Hij pleit voor een hogesnelheidstrein die de regio verbindt met Duitsland, waar veel klanten van ASML zitten. Ook moeten er wat hem betreft faciliteiten komen om grote technologieconferenties te houden.