Brabant: meer budget voor opruimen drugsafval

De provincie Noord-Brabant wil dat er landelijk meer geld beschikbaar komt voor het opruimen van gedumpt drugsafval. Grondeigenaren moeten volledig gecompenseerd worden als er drugsafval op hun terrein wordt achtergelaten. Nu krijgen ze maximaal de helft van de kosten vergoed. De extra vergoeding kan worden betaald uit illegale winst die van drugscriminelen wordt afgepakt, aldus Provinciale Staten vrijdagavond in twee unaniem gesteunde moties.

De dump van afval uit de productie van synthetische drugs is vooral in Brabant een probleem. Onder druk van de provincie is in 2015 een compensatiefonds ingesteld. De Brabantse Staten vinden het oneerlijk dat grondeigenaren nog steeds te maken krijgen met hoge kosten van een probleem waar zij niet schuldig aan zijn.