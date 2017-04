Bouw ‘Zuidasdok’ in Amsterdam kan doorgaan

De bouw van de zogenoemde Zuidasdok aan de zuidkant van Amsterdam kan doorgaan. De Raad van State heeft woensdag bijna alle bezwaren tegen het omvangrijke bouwproject, waarbij de drukke ringweg A10 deels onder de grond verdwijnt, ongegrond verklaard.

Tegen het tracébesluit Zuidasdok van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het bestemmingsplan van de gemeente Amsterdam waren in totaal zestien bezwaren ingediend. De critici voerden uiteenlopende bezwaren aan, variërend van twijfels over de noodzaak van het project tot zorgen over de luchtkwaliteit in het gebied. Ook vreesde een aantal bezwaarmakres grote geluidsoverlast wegens de bouwwerkzaamheden.

Wel bepaalde de raad dat minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) enkele gebreken in het tracébesluit Zuidasdok binnen zestien weken moet aanpassen.