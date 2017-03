Botlekbrug dit weekeinde weer dicht

De nieuwe Botlekbrug bij Spijkenisse is dit weekeinde weer dicht voor het wegverkeer wegens werkzaamheden. De werkzaamheden beginnen zaterdagochtend om 05.00 uur en duren tot zondagochtend 05.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de Spijkenisserbrug en de Botlektunnel.

Rijkswaterstaat vervangt dan een omloopwiel. Als dit wiel is geplaatst moeten vervolgens meerdere testen worden uitgevoerd.

De Botlekbrug werd sinds de opening in 2015 geregeld geplaagd door een groot aantal storingen waardoor het verkeer veel hinder ondervond. Vorig jaar was er een mechanische storing in een van de lagers van de acht omloopwielen van de brug. Sindsdien heeft de Rijkswaterstaat al een aantal keren een omloopwiel vervangen.