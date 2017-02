Boosheid over vergoeding NS-managers

Een hoge ontslagvergoeding voor topmanagers van de Nederlandse Spoorwegen heeft dinsdag tot ontstemde reacties geleid van partijen in de Tweede Kamer. Oppositiepartijen CDA en SP vragen zich af hoe het kan dat twee NS-managers samen bijna zes ton meekregen.

„De reiziger op 3, 4 en 5.... Die twee managers stonden op 1 en 2”, twitterde CDA-Kamerlid Martijn van Helvert. SP-Kamerlid Renske Leijten wil weten of minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën, als aandeelhouder van NS, hier voor tekende.

De NS wil niet inhoudelijk ingaan op het vertrek van de twee topmanagers. „In 2016 is afscheid genomen van twee managers op sleutelposities door middel van een zogeheten vaststellingsovereenkomst. Dit heeft geleid tot de betaling van de genoemde beëindigingsvergoeding”, aldus een NS-woordvoerder.

In een vaststellingsovereenkomst maken werkgever en werknemer afspraken over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Het spoorbedrijf gaat niet in op de reden waarom de contracten met het tweetal zijn beëindigd.

Twee jaar geleden leidde een schikking met NS-topman Timo Huges tot veel ophef. Huges kreeg 175.000 euro mee nadat hij moest vertrekken wegens fraude bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg.

Het nieuws over de nieuwe vergoedingen kwam op de dag dat topman Roger van Boxtel van de NS zei dat hij wil dat er hij meer geld komt om stedelijke gebieden op termijn goed bereikbaar te houden via de weg en het spoor. Volgens hem is daarvoor jaarlijks 1 miljard euro extra nodig. De Randstad en de regio’s rond Nijmegen, Arnhem, Eindhoven, Groningen en Maastricht hebben sneller vervoer nodig, aldus Van Boxtel, die met zijn oproep aandacht vraagt van politiek Den Haag voor mobiliteit.