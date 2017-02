Boosheid over opnamen door medicijnen

Patiëntenfederatie Nederland is boos over het stijgende aantal ziekenhuisopnamen als gevolg van medicijngebruik. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) liet de Tweede Kamer deze week weten dat dit soort opnamen is gestegen van 39.000 in 2008 naar 49.000 in 2013.

Bijna de helft van de opnamen van 65-plussers als gevolg van medicijnen is waarschijnlijk te vermijden. Bij mensen die jonger zijn is ook nog een kwart van de gevallen te voorkomen.

„Het is schokkend dat er in al die jaren, na al die maatregelen en afspraken, geen verbetering te zien is. Hoeveel mensen uiteindelijk aan de gevolgen overlijden is niet in het rapport vermeld. Ik wil hier ook duidelijkheid over”, aldus Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie.

Door verkeerd medicijngebruik kan iemand bijvoorbeeld duizelig worden en iets breken.

Een deel van de opnamen is te vermijden door „beter rekening te houden met de kenmerken, bijzonderheden en de conditie van de individuele patiënt en door het toepassen van beschermende maatregelen”, schrijft Schippers.