Bonden: veiligheid „ernstig gedateerd”

De veiligheidssector in Nederland is volgens twaalf betrokken vakbonden „ernstig gedateerd”. Een snelle en fundamentele modernisering op het terrein van politie, justitie en defensie is noodzakelijk, zegt de Coalitie voor Veiligheid. Dit samenwerkingsverband van twaalf vakbonden op veiligheidsgebied vraagt dan ook 4,5 miljard euro extra voor verbetering aan de beoogde coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en GroenLinks.

Die claim is dinsdag neergelegd in een brief aan informateur Edith Schippers. Daarin signaleren onder meer de politievakbonden ACP, ANPV en VMHP en defensievakbonden als VBM, VMHP en NOV het gebruik van een „verouderde technologie en werkwijze in de veiligheidssector”. In hun analyse wijzen zij op „een trage reactietijd, langs elkaar heen werken en het missen van signalen uit het veld”. Die zijn „funest voor goed veiligheidswerk”.

Criminelen, onder wie terroristen, maken volgens de bonden telkens gebruik van de jongste technologie. Politie en andere veiligheidsorganisaties hebben „juist veel tijd nodig om zich aan te passen door bureaucratie, knellende wetgeving, versnippering en oude structuren”.

Het samenwerkingsverband wil er 4500 tot 5000 politiemensen bij, wat 1 miljard euro per jaar extra kost. Voor defensie vragen de bonden 3 miljard euro erbij. In de daaropvolgende kabinetsperiode kan worden toegegroeid naar de NAVO-norm voor defensieuitgaven van 2 procent van het bruto binnenlands product. Voor de justitiële keten, van vervolging tot rechtspraak en gevangenissen, zou 500 miljoen euro extra op tafel moeten komen. Verder zouden er 1200 douaniers op Schiphol en in de Rotterdamse haven moeten worden aangesteld (85 miljoen euro extra).

Voorzitter Ruud Vermeulen van de Gezamenlijke Officieren Vereniging (GOV/MHB) vindt dat zonder ingrijpen „onverantwoorde risico’s” worden genomen. „Terroristen en misdaadorganisaties verbeteren hun methodes en passen zich aan, terwijl veiligheidsdiensten blijven hangen in de 20e eeuw.”

Volgens ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp ontbreekt het aan een „goede, gezamenlijke analyse van veiligheidsdreigingen”. Hij vindt grote investeringen in digitale opsporingsmethoden en in goed opgeleid personeel noodzakelijk.