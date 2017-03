Bomenmonument MH17 vordert gestaag

De aanleg van het herinneringsbos van het Nationaal Monument MH17 vordert gestaag. Over een week worden in Vijfhuizen (bij Schiphol) de bomen geplant voor het bos. De bomen zijn voor de 298 mensen die in juli 2014 zijn omgekomen bij de vliegramp in Oekraïne. Vrijdag is de locatie van de bomen bekendgemaakt en weten de achterblijvers waar in het bos de boom voor hun dierbare precies komt te staan.

Nabestaanden planten zaterdag 18 maart de bomen voor de passagiers. Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) plant volgens planning met de ambassadeur van Maleisië en de topman van Malaysia Airlines de bomen voor de bemanningsleden.

De bomen vormen uiteindelijk een lint om een herdenkingsplek heen waar ook een gedenkteken komt. De Stichting Nationaal Monument MH17 wil alle betrokkenen een groene oase bieden, een ontmoetingsplaats en een plek voor bezinning.