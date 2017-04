Bollenvelden bij Lisse in volle bloei

De Keukenhof in Lisse trekt deze dagen veel bezoekers. In het paasweekend bezochten 150.000 mensen het bloemenpark.

Een groot deel van de bezoekers komt uit het buitenland. Er is veel animo onder Nederlandse gezinnen, Duitsers en Amerikanen, maar ook melden zich opvallend veel Belgen en Fransen.

Volgens directeur Bart Siemerink staat het park prachtig in bloei, evenals de bollenvelden in de omgeving. Ook dat zorgt voor meer bezoekers. En hoewel de temperatuur niet al te hoog is, is het nog altijd warmer dan rond Pasen 2016. Pasen viel toen in maart.