Bollenstreek maakt zich op voor bloemencorso

Twintig praalwagens, meer dan dertig met bloemen versierde luxe en bijzondere wagens, plus verschillende muziekkorpsen. Het zijn de ingrediënten van het jaarlijkse Bloemencorso van de Bollenstreek, het enige evenement van dit kaliber is dat zich afspeelt in het voorjaar, en tevens het enige corso met uitsluitend bolbloemen zoals hyacinten, tulpen en narcissen.

De bonte stoet trekt zaterdag van Noordwijk naar Haarlem. Aan belangstelling geen gebrek. Jaarlijks staan honderdduizenden mensen langs de kant van de weg. Vorig jaar telde de organisatie maar liefst 1 miljoen bezoekers. De ANWB waarschuwde eerder deze week al voor verkeershinder op de wegen van en naar het corso en de Keukenhof.

Het thema van het bloembollencorso is Dutch Design, dat inspeelt op de nationale en internationale aandacht voor de Nederlandse kunststroming De Stijl die 1917 werd opgericht.

Het corso komt zaterdagavond rond 21.30 uur verlicht het centrum van Haarlem binnen. Zondag staan de praalwagens op de Gedempte Oude Gracht/Nassaulaan opgesteld.