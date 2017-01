In Amstelveen is de bekende boerderij Familie Bofkont/Het Beloofde Varkensland zondagavond in vlammen opgegaan. Het hoofdgebouw is helemaal uitgebrand, maar het bijgebouw en alle dieren zijn gered, meldt de brandweer.

Op de boerderij worden varkens en koeien gehouden die zijn ‘vrijgekocht’ uit de bio-industrie. Ook kunnen particulieren en bedrijven er workshops volgen over dierenwelzijn.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.