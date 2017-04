Boef knipt enkelband door en verdwijnt

Een van de grootste cocaïnecriminelen van Nederland heeft zijn enkelband doorgeknipt en is gevlucht. Het gaat om Cetin G. die in december veroordeeld is tot twaalf jaar cel. De drugscrimineel is spoorloos.

De ontsnapping werd woensdagmorgen bevestigd door een woordvoerder van het Landelijk Parket van het openbaar ministerie. „Hij heeft zich onttrokken aan zijn elektronisch toezicht en we weten niet waar hij is. Er loopt nu een opsporingsonderzoek naar hem.”

De Landelijke Eenheid, die de strafzaak tegen G. leidde, is woedend.

In totaal smokkelde de 46-jarige Cetin G. 15.000 kilo cocaïne, aldus de Telegraaf. Het internationale onderzoek waarin G. centraal stond duurde ruim twee jaar. De zaak is een van de grootste cocaïnezaken uit de Europese geschiedenis. De politie onderzoekt de ontsnapping.