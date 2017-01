Blusvoertuig kantelt op weg naar brand

Een brandweerauto is zondagmiddag in Apeldoorn tegen een huis gereden en gekanteld. De twee brandweermannen die in het voertuig zaten, raakten lichtgewond, terwijl de bewoonster van het huis met de schrik vrijkwam.

Het blusvoertuig, geladen met 16.000 liter water, was op weg naar een brand in een autoshowroom in Teuge. Op de Vosselmanstraat in Apeldoorn ging het mis. De wagen botste tegen een boom, vernielde een tuin, kantelde en raakte het huis. De auto raakte zwaar­beschadigd. De schade aan het huis viel mee.

Een ander voertuig bluste de brand in de showroom.