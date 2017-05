Bloemen op een lege klapstoel bij defilé Wageningen

Twee grote afwezigen bij het bevrijdingsdefilé vrijdag in Wageningen. De een wordt geëerd, aan de ander geen woord vuilgemaakt.

„Er kan niks belangrijker zijn dan dit vandaag”, zegt burgemeester Visser van Scherpenzeel. Hij staat midden op het 5 Mei Plein in Wageningen en heeft net een dik uur op de tribune gezeten en honderden oude en jonge veteranen aan zich voorbij zien trekken. Visser, getooid met een oranje gestreepte stropdas, vindt het „raar” dat minister Hennis van Defensie er niet bij is. Weliswaar wordt het kabinet vertegenwoordigd door minister Plasterk, „maar wat heeft hij met veteranen?”

De andere afwezige is generaal b.d. Ted Meines. Hij overleed eind vorig jaar op 95-jarige leeftijd. Meines stond aan de wieg van het Veteranenplatform en het veteranendefilé in Wageningen. Het evenement groeide uit tot een parade van jonge en oude veteranen die langs Hotel De Wereld trokken, de plek waar in mei 1945 tot de capitulatie van de Duitsers werd besloten. Hij was er keer op keer bij als paradecommandant in Wageningen. In een interview herinnerde Meines zich dat hij eens de parade aanmeldde bij prins Bernhard. „Koninklijke Hoogheid, zei ik toen, het zooitje komt er weer aan.”

De organisatie van het bevrijdingsdefilé eert de „vader der veteranen” met een lege klapstoel pal naast het podium. Op de stoel ligt een bos bloemen, die na de parade wordt aangeboden aan de dochter van Meines. Ze krijgt van het publiek een staande ovatie.

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven is er, evenals de zieke commissaris van de Koning in Gelderland, Cornielje. Ridder in de Militaire Willemsorde Marco Kroon zit op de eerste rij, naast de 100-jarige Britse majoor Kenneth George Mayhew, een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog. Ook hij is drager van de Militaire Willemsorde, de hoogste dapperheidonderscheiding voor militairen die Nederland kent.

Ze luisteren naar de commandant der strijdkrachten, generaal Middendorp. Die rept van een ontmoeting met een Canadese officier die in de Tweede Wereldoorlog in Eindhoven verbleef. Van een boerenfamilie kreeg hij „als bevrijder” hun laatste theezakje. „Hij was in tranen. Het kwaad overwint als goede mensen niets doen”, aldus Middendorp. „We geloven in de kracht van vrede. Laten we samen blijven investeren in die vrijheid.”

Investeren spreekt de defensiebonden wel aan. Ze grijpen ‘Wageningen’ aan om actie te voeren. Met een sleep achter een vliegtuigje en flyers maken ze duidelijk dat het CAO-bod van Defensie „respectloos” is. „Ons vertrouwen is tot het nulpunt gedaald.” De vraag is of dit de juiste plek is om dat te laten weten.

Burgemeester Visser (ChristenUnie) krijgt gezelschap van zijn collega uit Oudewater, Verhoeve (SGP). Die genoot vooral van het eerbetoon aan de mannen en vrouwen van Dutchbat III. „Iedereen ging staan. Dat was mooi.”

Beide burgervaders –Visser volgde Verhoeve op als jongste burgemeester van Nederland– staan pal voor Hotel De Wereld. Op 5 mei 1945 kwamen de Canadese generaal Foulkes en de Duitse generaal Blaskowitz hier de Duitse overgave overeen. Prins Bernhard was daarbij. Verhoeve: „Het zou mooi zijn als zijn kleinzoon Willem-Alexander hier in 2020 bij de 75e herdenking staat.”

Rutte: Vrijheid moeten we doorgeven

HAARLEM (ANP). Vrijheid is iets wat we moeten koesteren en vieren. Maar het is ook iets om over na te denken, omdat we de vrijheid aan andere mensen door moeten geven. Dat benadrukte premier Rutte gisteren bij de start van het bevrijdingsfestival in Haarlem, kort voordat hij het zogenoemde bevrijdingsvuur ontstak.

Rutte wees erop dat voor veel mensen in de wereld vrijheid niet vanzelfsprekend is. „Eerder het tegenovergestelde zelfs: in veel landen is de vrijheid verder weg dan ooit.” Hij legde een link met de bekende verzetsstrijdster Hannie Schaft, die in Haarlem werd geboren. Ze werd drie weken voor de Bevrijding in de duinen van Bloemendaal geëxecuteerd.