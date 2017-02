Bloemen en tochten bij herdenking watersnood

Op diverse plekken die in 1953 werden getroffen door de watersnood worden woensdag, precies 64 jaar na de ramp, herdenkingen gehouden.

Deltacommissaris Wim Kuijken en de commissaris van de Koning in Zeeland Han Polman leggen in de ochtend kransen bij het monument ter nagedachtenis aan de ramp bij het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Aansluitend is er in het museum een symposium en is er een expositie. Op die tijdelijke tentoonstelling zijn vier objecten uitgelicht waaraan een persoonlijk verhaal over de ramp is verbonden.

In dorpen op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee vinden verschillende herdenkingen plaats. Zo is er een kranslegging bij graven van slachtoffers in Oude-Tonge en zijn er stille tochten in Stellendam en Nieuwe-Tonge. In Den Bommel is een herdenkingsbijeenkomst in de hervormde kerk.