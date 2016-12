Bijna alle kinderen vieren Kerstmis

Bijna alle kinderen in ons land vieren Kerstmis (96 procent) en 94 procent vindt dat leuk. Kennelijk houdt 1 procent er niet van want die kwalificeert het feest als ‘stom’. Dat blijkt uit onderzoek van het NOS Jeugdjournaal onder vijfhonderd kinderen. Onderzoeksbureau No Ties voerde het onderzoek uit.

Uit de enquête, met vooral meerkeuzevragen, blijkt dat veel kinderen tijdens de kerstdis vooral gourmetten. Dat staat op nummer één, 44 procent gaat in de weer met de kleine pannetjes op tafel. 68 procent van de kinderen krijgt cadeaus en 61 procent van de kinderen heeft een kunstkerstboom in huis.

De favoriete kerstfilm van de kids is Home Alone (het eerste deel is uit 1990) en ze zingen het liefst mee met het liedje All I Want for Christmas.