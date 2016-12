Bijna 240 gemeenten minder in twintig jaar

Nederland telt vanaf volgend jaar 388 gemeenten, twee minder dan een jaar eerder. In 1996 waren er nog 626 gemeenten. Sindsdien zijn ruim de helft van de gemeentegrenzen gewijzigd, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend.

Uit bestaande gemeenten werden er in die periode 55 nieuwe gevormd. Aan 72 gemeenten werd het grondgebied van buurgemeenten toegevoegd. Het gemiddelde oppervlak van gemeenten is daardoor met 60 procent gegroeid tot bijna 8700 hectare. Het Gelderse Westervoort is nu de kleinste gemeente, met een landoppervlak van 703 hectare. Noordoostpolder is de grootste met ruim 46.000 hectare.

Volgende maand ontstaat de nieuwe Brabantse gemeente Meierijstad door de samenvoeging van de plaatsen Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Daarmee wordt het de grootste gemeente van Noord-Brabant als het gaat om landoppervlak.