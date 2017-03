Bijeenkomst met Turkse minister afgelast

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu komt zaterdag niet naar een zalencentrum in Rotterdam-Hoogvliet om daar te spreken over het Turks referendum. Dat heeft de exploitant woensdag aan burgemeester Ahmed Aboutaleb laten weten.

„De exploitant heeft mij geïnformeerd dat hij de locatie hiervoor niet beschikbaar kan stellen”, aldus de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad. Was dat niet gebeurd, dan had de driehoek van Rotterdam „deze bijeenkomst in aanwezigheid van een lid van het Turkse kabinet op deze locatie of elders in de stad zeer waarschijnlijk verboden”. Argument is het risico voor de openbare orde en veiligheid.

De burgemeester zegt zich aan te sluiten bij premier Mark Rutte, die had aangegeven het onwenselijk te vinden dat een bewindspersoon uit Turkije campagne komt voeren in het buitenland.

„Het is niet aan mij om een oordeel te vellen over de inhoud van een dergelijke bijeenkomst”, schrijft Aboutaleb. „Ik ben echter van mening, mede namens de leden van de driehoek, dat de komst van de minister een direct risico oplevert voor de openbare orde en veiligheid in Rotterdam en voor toenemende polarisatie en escalaties kan zorgen.”

Hij verwijst ook naar de mislukte couppoging, waardoor de spanningen binnen de Turkse gemeenschap zijn toegenomen, „wat ook zijn weerslag heeft op de veiligheidsgevoelens van (Turkse) Rotterdammers”.

Aboutaleb zegt erop te vertrouwen „dat de internationale diplomatie en politiek hun werk doen en dat de minister afziet van het bezoek”.