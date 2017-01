Bijeenkomst ‘haatpredikers’ onterecht verboden

De gemeente Eindhoven heeft ruim een jaar geleden onterecht de komst van zeven buitenlandse ‘haatpredikers’ verboden. De sprekers waren uitgenodigd voor een islamitische conferentie maar hun komst werd door toenmalig burgemeester Rob van Gijzel verboden omdat de mannen zich negatief hadden uitgelaten over Joden, homo’s, ongelovigen en vrouwenrechten. Ook zouden ze de gewelddadige jihad hebben verheerlijkt.

De islamitische stichting Waqf verloor destijds een kort geding over de kwestie maar in de bodemzaak kreeg de stichting maandag gelijk. De rechtbank in Den Bosch oordeelt dat de conferentie moet worden gezien als het recht op vergadering. De burgemeester heeft op ontoelaatbare wijze inbreuk gemaakt op dit grondrecht, aldus de uitspraak.