„Bezoeken aan spoedhulp kunnen fors omlaag”

Van het aantal mensen dat op eigen houtje naar de spoedeisende hulp gaat, heeft zeker de helft gewoon genoeg aan zorg van een huisarts. Dat valt op te maken uit een proef bij ziekenhuizen in Den Haag, zegt de daarbij betrokken zorgverzekeraar Menzis.

De proef, waarbij 24 uur per dag huisartsen beschikbaar zijn, loopt nog het hele jaar. Mensen die uit zichzelf naar de spoedeisende hulp gaan, soms uit onwetendheid of ook wel voor het gemak, worden doorverwezen naar de huisartsenpost bij het ziekenhuis. Daar wordt beoordeeld of ze echt naar de spoedeisende zorg moeten.

Volgens Menzis is behandeling door de huisarts goedkoper voor iedereen, ook voor de patiënt zelf. „Een behandeling door de huisarts betekent namelijk dat iemand geen beroep hoeft te doen op zijn eigen risico.”

De proef is een initiatief van huisartsenorganisatie SMASH, het Haga Ziekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en zorgverzekeraars CZ en Menzis.