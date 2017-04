Bewoners van balkon gered bij brand Amsterdam

Bij een brand in een appartementencomplex in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West heeft de brandweer zondag zo’n acht bewoners gered van hun balkon. Onder hen waren ook kinderen, bevestigde een woordvoerder van de brandweer.

Drie personen zijn ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel en van hen is een met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis overgebracht. In totaal moesten veertien omwonenden hun huis uit door de brand, die rond 18.45 uur uitbrak in een woning aan de Jan Voermanstraat.

De oorzaak is nog niet bekend. De woning heeft flinke schade opgelopen.