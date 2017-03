Bewoner azc Grave vast na brandstichting

De politie heeft zondagavond een man uit het asielzoekerscentrum Grave in het Brabantse Velp aangehouden wegens brandstichting. Door de brand die ontstond moesten tientallen bewoners worden geëvacueerd.

De brand ontstond rond 19.00 uur in de kamer van de verdachte. Daarna verschanste hij zich in de keuken ernaast en gooide hij spullen naar buiten. Een speciaal team van de politie haalde hem uit het gebouw. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en bleek lichte verwondingen te hebben. De man is daarna aangehouden en naar het politiebureau gebracht, aldus een woordvoerster van de politie.

Nadat de man uit zijn kamer was gehaald, kon de brandweer het vuur snel blussen. Er zijn verder geen gewonden gevallen.

De geëvacueerden kunnen allemaal op het azc de nacht doorbrengen, hetzij op hun kamer, hetzij in een ruimte elders, aldus een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Wat de verdachte bewogen heeft, is niet bekend.