Betonblokken in Leeuwarden voor The Passion

De gemeente Leeuwarden heeft op verschillende plaatsen in het centrum van de stad betonblokken laten plaatsen in verband met het paasevenement The Passion dat donderdagavond plaatsheeft. De blokken zijn een van de vele veiligheidsmaatregelen en moeten bij een aanslag eventuele vrachtwagens of andere voertuigen stoppen, meldt de Leeuwarder Courant.

Bij de marathon van Rotterdam werden vorige week naast betonblokken ook vrachtwagens gebruikt om de route af te schermen. Burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone zei eerder al dat de beveiliging daar op zou lijken.