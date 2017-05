Bestuurslid speeltuin steelt 56.000 euro

Een bestuurslid van speeltuin de Zandloper in Utrecht heeft 56.000 euro verduisterd. De bestuurder heeft de diefstal bekend en is geroyeerd. Het bestuur van heeft aangifte gedaan en eist het gestolen bedrag terug.

De Zandloper krijgt subsidie van de gemeente Utrecht. Jeugdwethouder Victor Everhardt is niet van plan hiermee te stoppen. Hij zei dinsdag voldoende vertrouwen te hebben in het zittende bestuur van de stichting. Wel wil hij elk kwartaal een gesprek met het bestuur. De speeltuin in de Rivierenwijk wordt gerund door wijkbewoners.