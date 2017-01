„Bestuurder dodelijk ongeluk reed te hard”

Het ernstige verkeersongeluk op kerstavond vorig jaar in Groningen is waarschijnlijk veroorzaakt doordat de bestuurder te hard reed. Dat zegt de politie maandag na onderzoek.

Door het ongeluk kwamen drie inzittenden om het leven en raakte een vierde, de vermoedelijke bestuurder, gewond. De omgekomen slachtoffers waren afkomstig uit Hoogezand-Sappemeer, de gewonde komt uit Westerbroek.

Uit het onderzoek blijkt dat de bestuurder in een bocht de controle over de auto is verloren. Het voertuig raakte daardoor in de slip en kwam in een sloot terecht. Uit camerabeelden en sporenonderzoek concludeert de politie dat er zeer waarschijnlijk harder is gereden dan de toegestane snelheid.

Het ongeluk leidde tot grote verslagenheid in de gemeente Hoogezand-Sappemeer.