Bestuurder auto te water alsnog overleden

Een 59-jarige man uit Strijen (Zuid-Holland) is maandag overleden als gevolg van een ongeval op zondag in zijn woonplaats, waarbij hij met zijn auto in het water terechtkwam. Dat meldt de politie.

De auto was op zijn kop in het water beland. Omstanders probeerden de man uit zijn auto te halen, maar dat lukte niet. De brandweer moest het slachtoffer bevrijden, waarna hij naar een ziekenhuis in Rotterdam werd gebracht. Daar overleed hij.

De politie denkt dat het ongeluk is veroorzaakt door de gladde weg ter plekke.