Besmettelijke vogelziekte in meerdere regio’s

In verschillende delen van het land zijn dode vogels gevonden met de besmettelijke vogelziekte ‘het geel’. Het gaat vooral om houtduiven, meldt het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) in Utrecht.

Volgens een woordvoerster van DWHC is de vogelziekte, officieel genaamd ‘trichomonas gallinae’, opgedoken in Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Hoeveel vogels er precies gestorven zijn is nog onbekend. „Maar het gaat om een abnormale sterfte, er zijn meerdere dode dieren gevonden”, aldus de zegsvrouw.

Het geel veroorzaakt een geelkleurig abces in de keelholte, waarna de vogels stikken of verhongeren. Vooral groenlingen, vinken en merels worden het slachtoffer, maar de infectie komt ook voor bij duiven en roofvogels. Besmetting vindt plaats als vogels direct onderling contact hebben, bijvoorbeeld bij het overdragen van voedsel. De ziekte is voor mensen ongevaarlijk.

Houders van vogels worden geadviseerd om voerplekken goed schoon te houden.