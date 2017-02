Beruchte ronselaar aangehouden op Schiphol

Een taxironselaar is woensdagavond op Schiphol aangehouden omdat hij al langere tijd voor overlast zorgt op de luchthaven. De 31-jarige man zit vast wegens belediging van een buitengewoon opsporingsambtenaar, het niet voldoen aan een vordering en het vertonen van hinderlijk gedrag, maakte de Koninklijke Marechaussee op Schiphol donderdag bekend.

De Amsterdammer, een bekend gezicht op de luchthaven, weigerde zich te houden aan de nieuwe regels die sinds ruim twee weken gelden voor taxichauffeurs. De gemeente Haarlemmermeer heeft in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen dat het niet langer is toegestaan taxidiensten aan te bieden in en op het plein voor de terminal.

De man heeft een verblijfsverbod gekregen voor het hele luchthaventerrein. Ook is zijn telefoon in beslag genomen.