Bemanning marineschip De Ruyter terug in Den Helder

Het marineschip Zr.Ms. De Ruyter keert terug in haar thuishaven te Den Helder. Na een missie van vier maanden en de kerst op zee doorgebracht te hebben, werden de bemanningsleden weer herenigd met hun familie en vrienden.

Het fregat had als taak om mensensmokkelnetwerken in de Egeïsche Zee in kaart te brengen. Daarnaast diende De Ruyter als stafschip voor het NAVO-vlootverband Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG2). Aan boord van Zr. Ms. De Ruyter stuurde een internationale 20-koppige staf het NAVO-vlootverband SNMG2 aan.

Het schip bracht samen met andere NAVO-schepen mensensmokkelnetwerken in kaart via verkenningen, controles en toezicht op de wateren in het oostelijke deel van de Egeïsche Zee. De NAVO deelt de vergaarde informatie met de Turkse en Griekse autoriteiten. Die kunnen daardoor beter optreden tegen mensensmokkel. Ook met de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex werden inlichtingen gedeeld.